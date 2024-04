Homem fica ferido no rosto após colisão entre carro e moto no bairro Santa Terezinha

Um homem ficou ferido no rosto após um acidente entre uma moto e um carro na rua Fortunato Tormena, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 8h38 desta quarta-feira, 24. A vítima, de 20 anos, foi encontrada deitada no chão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, que conduzia uma Honda Titan, de São Borja (RS), apresentava um corte no queixo e dores no ombro e no pé. O acidente envolveu o carro VW Gol, conduzido por um homem de 29 anos, que não ficou ferido.

Posteriormente, o motociclista foi levado para o Hospital Azambuja para atendimento médico. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

