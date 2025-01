A Sociedade Esportiva e Recreativa (SER) Brusque planeja ampliar suas escolinhas de basquete em 2025, quando completa 20 anos de existência. Hoje são 260 participantes em todas as categorias, e desde 2020 o basquete tem ganhado importância no projeto.

“O trabalho com o basquete vai além do esporte. Os alunos precisam ter disciplina, aprender a colaborar em grupo e desenvolver raciocínio rápido. Tudo isso contribui para formar cidadãos melhores e mais preparados para a sociedade”, explica o técnico Daniel de Paula, o Hutch.

A SER Brusque também pretende participar de torneios nacionais e levar um time completo para treinar e competir nos Estados Unidos.

Criado em 2005 como uma associação voltada ao atletismo, a iniciativa evoluiu durante a pandemia para incluir o basquete, atendendo à crescente demanda por modalidades esportivas na região. O projeto social tem suas atividades na escola Feliciano Pires, com crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, nos naipes feminino e masculino.

Com apoio da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque, através do Bolsa Técnico, e do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), a SER Brusque possui parceria com as escolas de ensino fundamental Vendelino Wiemes, no Cedrinho, e Augusta Dutra de Souza, no Cerâmica Reis, com foco em atividades no contraturno escolar.

Além das escolinhas de iniciação, o projeto realiza treinamentos das categorias sub-12, sub-13, sub-15 e sub-17.

Impacto positivo

O atleta Paulo Cauã começou a treinar em 2021. Desde então, já participou de torneios estaduais, da Copa Ferrari e do campeonato regional sub-13.

Paulo destaca o quanto o basquete transformou sua vida. “O basquete representa uma parte muito importante para mim. É um amor pelo esporte e meu sonho é ser campeão e deixar um legado no esporte”.

O projeto já revelou talentos para o cenário esportivo nacional e internacional. Atletas formados pela SER Brusque têm passagens por equipes do Novo Basquete Brasil (NBB) e de ligas dos Estados Unidos.

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: