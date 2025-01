Festival de Verão: conheça cinco opções entre cervejas e alimentação no evento em Brusque

Iniciou nesta sexta-feira, 24, o Festival de Verão em Brusque, no pavilhão da Fenarreco. O evento também ocorre no sábado e domingo, 25 e 26, reunindo diversas cervejarias artesanais e food trucks da cidade.



A entrada é gratuita, mas a organização solicita a doação de um quilo de alimento não perecível. Na festa, não serão distribuídos copos plásticos para bebidas. Dessa forma, os participantes poderão adquirir o copo oficial do festival por R$ 10 e utilizá-lo durante os dias do evento. Não haverá reembolso pelo copo.

No Festival de Verão, é possível encontrar 11 cervejarias artesanais e food trucks locais. Confira abaixo cinco opções gastronômicas disponíveis no evento:

1. Hop Lemon Skunk

De cor verde, a cerveja Hop Lemon Skunk, da cervejaria Faroeste, é lupulada e maltada. Segundo Anna Caroline Trombetta, colaboradora da Faroeste, a bebida tem raspas de limão com extratos da canábis, sem THC. O teor alcoólico é de 4,1%. “Agrada muito o gosto do público que busca uma bebida refrescante”, aponta. O valor é de R$ 18.

2. Contrafilé

O contrafilé é uma das opções gastronômicas do Cantinho do Churrasco Brusque. Leandro Stelzer, proprietário, detalha que o prato inclui contrafilé, salada, farofa e pão. “Serve duas pessoas, mais um filho, tranquilamente”, diz. O valor é de R$ 100.

3. Fruitbeer Framboesa

A Fruitbeer Framboesa, da cervejaria Kiezen Ruw, é uma Ale de alta fermentação. Conforme Ivan Borges, auxiliar de cervejeiro da Kiezen Ruw, a empresa optou pelo sabor por ele não ser comum em outras cervejarias. “É um sabor marcante e diferenciado, balanceado entre a fruta e a cerveja. O teor alcoólico é de 5,2%”, detalha. O valor é de R$ 18.

4. Barca Mix

Na May Frutos do Mar, destaca-se a Barca Mix. A opção gastronômica vem com alcatra, frango crocante, batata frita e camarão soltinho. Como acompanhamento, são oferecidos o molho do chefe e limão, detalha Mayara Oliveira Day, proprietária e uma das chefs. Serve entre duas e três pessoas, e o valor é de R$ 89,90.

5. Fruit Bier Maracujá (normal e sem álcool)

Entre as opções da Zehn Bier, estão as Fruit Bier Maracujá, disponíveis nas versões tradicional e sem álcool. Segundo Bruno Cardozo, auxiliar de cervejeiro da Zehn Bier, a bebida tem 4,6% de teor alcoólico na pilsen e 0,4% na versão sem álcool. “Tem bastante saída, inclusive a sem álcool. Podem vir ao evento, curtir e beber à vontade, sem preocupações”, diz. O valor é de R$ 15 na versão tradicional e R$ 18 na sem álcool.

Pagamento

No Festival de Verão, os visitantes podem realizar o pagamento dos alimentos via Pix ou cartão de crédito/débito. Caso prefiram pagar com dinheiro em espécie, é necessário adquirir o cartão de consumo da festa, que custa R$ 10, e carregá-lo com a quantia desejada. Após o consumo, o visitante pode devolver o cartão e solicitar o reembolso do valor pago.

Para as crianças, haverá um parque infantil com brinquedos infláveis próximo à área de alimentação. Será permitida a entrada de pets no evento.

Apresentações no Festival de Verão

O Festival de Verão também conta com uma série de shows ao vivo, com as bandas Minuano, Celebration, Dick Vigarista e NBLA. Além disso, o evento terá apresentações do DJ Gilson Machado, Raul Carneiro, Joni Lopes, Adrimel, Anderson Silva e do grupo Azaração. Confira a programação completa:

Sábado, 25

DJ Gilson Machado – 11h

Raul Carneiro – 15h

Banda Celebration – 18h30

Joni Lopes – 22h

Grupo Minuano – 00h

Domingo, 26

DJ Gilson Machado – 11h

Festival Sertanejo – a partir de 12h

Pagode com Azaração – 17h

Cervejarias do Festival de Verão

Agnus Cervejaria

Golden Bier

Faroeste Beer

Cervejaria Brusque

Cervejaria Cequattro

Zehn Bier

Cervejaria Kiezen Ruw

Das Bier

Cervejaria Otto

Ponto Guigor

Spik Craft Beer

