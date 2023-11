Bingo com Café de Natal do Clube de Mães da Apae reúne grande público

Um grande público compareceu até a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque na última terça-feira, 7, para acompanhar a realização do Bingo com Café de Natal do Clube de Mães da entidade. No evento, cerca de 300 pessoas compareceram, seja para jogar bingo, concorrer ao sorteio dos prêmios da roda da fortuna, à rifa de produtos feitos pelo clube, ou degustar o café.

“É um sentimento de gratidão por realizar mais uma edição de sucesso do nosso café. Costumo dizer que este é o nosso primeiro presente de Natal, ver as pessoas participando e contribuindo com o nosso evento. São meses de organização, para sair tudo da melhor forma possível. Até o tempo colaborou, já que estávamos com medo da possibilidade de chover, mas Deus nos abençoou com uma tarde linda de sol”, comenta a presidente do Clube de Mães, Lucimar da Silva Mafra, que é voluntária na entidade há mais de 35 anos.

Conforme explica a presidente, o Clube recebeu a doação de diversos itens, como bolos e salgados, e os itens artesanais sorteados foram feitos pelo próprio grupo, o que contribuiu ainda mais com o valor arrecadado pelo café. “Tudo isso acontece graças a nossa equipe que busca sempre doações. Então, temos um grupo de voluntárias encarregada pelos salgados, outra que fica responsável pelos bolos. E os prêmios da roda da fortuna, bingo e rifa são feitos por nós durante o ano. Tudo isso contribui para que nosso evento tenha um lucro melhor”, ressalta.

Lucro arrecadado

Lucimar conta que toda a renda arrecadada com o evento será em prol dos alunos da Apae. Primeiramente serão comprados presentes de natal, e o que sobrar será usado posteriormente com consultas médicas, compra de medicamentos ou alguma outra necessidade que algum aluno precisar.

Para o presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, o Café do Clube de Mães além de já ser tradicional no calendário e muito prestigiado, contribui muito com a instituição. “É um evento de muita importância, que marca o final de mais um ano, onde o Clube de Mães comemora as ações do ano com esse delicioso café e com todos os convidados. Foi um encerramento de ano perfeito e cheio de alegria”, destaca Roda.

Benção

Um dos momentos que marcaram a tarde foi a benção, antes do café, a todos os presentes, conduzida pelo pastor Gilmar Doerner, da Igreja Evangélica Calvário. Além da benção, ele deixou uma palavra de fé para o público. “Acredito que se nós estamos aqui reunidos é porque Deus tem um propósito para isso, então procuraremos viver o propósito que ele tem em nós todos os dias, até o fim das nossas vidas”, declarou o pastor.

Além disso, o pastor Claudio Schaefer, da Comunidade Evangélica Luterana, que não pode estar presente, enviou uma mensagem especial, que foi lida por uma das integrantes do Clube de Mães.

