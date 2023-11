Hospital Imigrantes integra projeto que proporciona atendimento de recém-nascidos com cardiopatia congênita

O Instituto Maria Schmitt (Imas), por meio do Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque, agora faz parte do projeto Pulsando Vidas. A ação tem o intuito de proporcionar atendimento a recém-nascidos prematuros com cardiopatia congênita grave. O projeto foi desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento em parceria com o Ministério da Saúde

A iniciativa é realizada no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), que busca desenvolver projetos assistenciais, de pesquisa, capacitação e apoio à gestão, em parceria com hospitais de excelência, para aprimorar e fortalecer o SUS. Em Brusque, 10 crianças já foram atendidas dentro do projeto.

“Somos uma das equipes assistenciais que realiza o diagnóstico e os cuidados pré e pós-operatórios dos bebês prematuros ou a termo, portadores de cardiopatia congênita, e que preenchem os pré-requisitos para a correção através de cateterismo cardíaco”, explica a coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Imas/Imigrantes, Laiza Brose.

De acordo com ela, como centro participante o hospital utiliza sua estrutura física (maternidade, UTI Neonatal, UTI Pediátrica e hemodinâmica) e equipe técnica (médicos cardiologistas pediátricos, intensivistas pediátricos, anestesistas, equipe de enfermagem e fisioterapia) para realizar os procedimentos de cateterismo terapêutico.

“É importante destacar que os centros que participam do projeto são avaliados e precisam ter estrutura física e equipe técnica adequados para a realização dos procedimentos, com profissionais capacitados. É um projeto que viabiliza aos centros participantes o suporte para o diagnóstico, estabilização clínica, preparação e realização do tratamento de cardiopatias congênitas por cateterismo”, destaca a médica.

Para o superintendente corporativo e presidente do Imas, Walmiro Charão Junior, na área da saúde os melhores resultados são obtidos em equipe. “Nossa vocação é cuidar, por isso trabalhamos de forma incansável na melhoria dos processos internos, implementando a qualidade na busca pela excelência e acreditação hospitalar, para ofertar uma prestação de serviços segura e confiável, visando melhor atender a expectativa e a experiência do paciente”, ressalta.

Benefícios aos pacientes e famílias

Conforme a gerente de enfermagem, Anemir Maria Kerber Ciotti, o Pulsando Vidas tem potencial para melhorar a qualidade de vida de recém-nascidos com cardiopatias congênitas.

“Este projeto contribuirá para a redução do tempo de espera de atendimento destes pacientes e na definição do tratamento adequado e menos invasivo, reduzindo também a mortalidade e o tempo de internação. Conforme os resultados obtidos, o projeto poderá ser ampliado para outras maternidades do Brasil, assim como a nossa que passou a integrar a iniciativa”, ressalta.

Segundo o diretor de Regulação e Implantação do Imas, Robson Schmitt, esta é mais uma iniciativa do hospital para amenizar o sofrimento de famílias catarinenses, que precisam de atendimento especializado para bebês prematuros na área da cardiologia.

“Ficamos muito felizes com mais essa frente de trabalho, assim como foi uma satisfação realizar em junho deste ano junto com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, um mutirão de cateterismos pediátricos em crianças de todo o estado. Esse é o propósito do Imas: proporcionar um atendimento humanizado e resolutivo, para transformar a vida de nossos pacientes”, completa.

