Jovem é encontrada morta com pés e mãos amarrados em trilha de Florianópolis

O corpo de uma jovem de 20 anos foi encontrado com os pés e as mãos amarrados em uma trilha em Florianópolis no sábado, 11. Segundo a Polícia Militar, ela apresentava um ferimento na cabeça.

Ainda segundo a PM, ela foi encontrada entre as praias de Canasvieiras e Jurerê, no Norte da Ilha. A equipe encontrou o corpo após receber informações que havia uma mulher morta na trilha.

O local foi isolado e ficou aos cuidados da Polícia Militar. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: