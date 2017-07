Bombeiros controlam incêndio em vegetação no Morro da Antena, no Azambuja

O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio em vegetação na rua Azambuja, em Brusque, por volta das 19h30 desta segunda-feira, 31.

O foco foi registrado em área conhecida como Morro da Antena. A equipe de combate utilizou cerca de 2 mil litros para impedir o avanço do fogo. Ninguém se feriu e nenhuma construção foi danificada.

Julho bateu recorde histórico de focos de incêndio em Santa Catarina. Foram, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mais de 516 no mês, o maior número em 19 anis de medição. O recorde anterior era de 2016, com 479 casos.