Bombeiros de Guabiruba resgatam cão que estava preso em bueiro

Um cachorro, filhote de aproximadamente cinco meses, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Guabiruba nesta quinta-feira, 8, por volta das 17h20.

Segundo os bombeiros, o cão estava preso em um bueiro na rua Ernesto Puller, São Pedro. O morador em frente ao local do fato contou que o cãozinho é de rua e havia se envolvido em uma briga com outro cachorro. Para escapar, havia entrado no bueiro e ficado preso.

Os bombeiros escavaram até a tubulação para ter acesso ao cachorro e o salvaram. Depois, ele foi levado para o quartel e entregue à associação de proteção aos animais Pata Guabiruba.