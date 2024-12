Uma equipe de bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira, 31, o corpo do homem de 35 anos que havia desaparecido no canal retificado do rio Itajaí-Mirim, no bairro São Vicente, em Itajaí. Ele não era visto desde o fim da tarde de sábado, 28.

O corpo foi encontrado nas proximidades da rua Rodolfo Bosco, no bairro Cordeiros, em Itajaí. Foi necessário levar o corpo à margem oposta do rio para o resgate ser realizado.

Não foram encontrados documentos. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar, que dispensou o Corpo de Bombeiros e aguardou a chegada da Polícia Científica.

O caso

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio. Testemunhas relataram que ele retirou as roupas e nadou até a margem oposta, no bairro Cordeiros.

No retorno, apresentou sinais de cansaço, foi levado pela correnteza, pediu ajuda e, em seguida, submergiu.

O caso ocorreu por volta das 18h40 de sábado, 28, próximo à residência da vítima, na rua Carlos Drummond de Andrade. A equipe dos bombeiros foi a primeira a chegar ao local, e as buscas iniciaram na sequência.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: