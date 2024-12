Saiba quem era a criança que foi assassinada pelo pai em Brusque

Foi identificado como Thales Brito Lima, de 5 anos, a criança que foi assassinada pelo pai na tarde desta segunda-feira, 30, no bairro Souza Cruz, em Brusque.

De acordo com a Polícia Militar, a princípio, o menino foi esfaqueado pelo pai, que também esfaqueou a esposa, de 27 anos, e teria tirado a própria vida após os crimes.

A mulher foi encaminhada ao hospital pela equipe do Samu. A mãe do menino ainda está internada no hospital e o estado de saúde dela é estável.

De acordo com a Polícia Civil, o casal e a criança eram naturais da Bahia e moravam em Brusque há pelo menos dois anos.

AMA Brusque lamenta morte

A Associação Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas (AMA) de Brusque e Região publicou uma nota lamentando a morte da criança. De acordo com a presidente da associação, Márcia Graf Faria, Thales era paciente da AMA Brusque desde outubro de 2023.

“A família AMA Brusque e Região lamenta profundamente a perda do nosso amado Thales Brito Lima. É impossível colocar em palavras o tamanho da dor ao nos despedirmos de uma criança tão adorável e única”, lamenta a associação em nota.

