Polícia Civil instaura inquérito para apurar caso de homicídio de criança em Brusque

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Brusque, instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do caso desta segunda-feira, 30, em que um homem matou seu filho, esfaqueou a esposa e cometeu suicídio em seguida.

No sistema da Polícia Civil de Santa Catarina, não há registros de boletim de ocorrência de violência doméstica envolvendo o casal, nem requerimento de medida protetiva de urgência por parte da companheira. O casal e a criança eram naturais da Bahia e moravam em Brusque há pelo menos dois anos.

Em nota, a Polícia Civil lamenta o episódio e reforça a importância das mulheres denunciarem situações de violência doméstica. A Polícia Civil possui o programa “PC por Elas”, composto por um conjunto de ações que promove acolhimento e acompanhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade social e que sofreram violência doméstica.

Há também os canais de denúncia por meio do 181, do site denuncias.pc.sc.gov.br e do WhatsApp (48) 98844-0011, mantendo a identidade do denunciante sob sigilo.

O caso

Após uma discussão entre o casal, o homem de 30 anos atacou a companheira, de 27 anos, com diversos golpes de faca no bairro Souza Cruz. Matou o filho de 5 anos a facadas, e depois se matou com a mesma arma.

A mãe foi socorrida e levada ao hospital. Conforme informações da equipe médica repassadas à Polícia Civil, seu quadro é estável.

