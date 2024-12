O ano de 2024 caminha para o seu último dia, e as expectativas para o réveillon já mobilizam os moradores de Brusque e região, especialmente aqueles que planejam atividades ao ar livre nesta terça-feira, 31.

No entanto, é importante estar atento às condições meteorológicas, pois o risco de chuva não está descartado ao longo do dia, incluindo na hora da virada.

Para oferecer uma análise técnica e detalhada sobre o assunto, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo, apresentado logo após a foto.

O tempo antes do réveillon

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim abordando diretamente o ponto de maior interesse, que são as condições meteorológicas previstas para esta terça-feira, abrangendo tanto o decorrer do dia quanto o aguardado momento do réveillon.

De maneira geral, os moradores de Brusque e região podem esperar um dia marcado por aberturas de sol intercaladas pela presença de muitas nuvens.

Apesar disso, o risco de chuva permanece presente, sem um horário definido para ocorrer, especialmente a partir do período da tarde.

No entanto, esses eventos de umidade tendem a ser bem isolados, podendo atingir uma área específica, enquanto outras próximas podem não ser afetadas.

Por essa razão, aqueles que planejam atividades ao ar livre devem estar atentos a essa possível condição climática instável, tomando os devidos cuidados para evitar contratempos.

Quanto às temperaturas, os modelos meteorológicos indicam valores máximos entre 27°C e 30°C, sem sinalizar, portanto, um calor intenso.

O tempo no réveillon

Avançando com as projeções climáticas desta terça-feira, especialmente para o fim da noite e o período do réveillon, o cenário permanece semelhante.

Embora o risco de chuva continue existindo, será restrito a áreas bem isoladas. Isso significa que muitas localidades poderão passar a virada do ano com tempo seco.

Por outro lado, alguns lugares podem registrar precipitações rápidas e pontuais.

Essa possível instabilidade também se aplica às praias do Litoral Norte de Santa Catarina, recomendando-se cautela aos que escolherem esses lugares para celebrar.

Considerações gerais

Por fim, reiteramos que todas as projeções meteorológicas estão sujeitas a ajustes, conforme novas informações forem disponibilizadas.

Seguiremos, pois, monitorando de perto e trazendo atualizações sempre que necessário.

Agradecemos pela confiança depositada em nosso trabalho e pela oportunidade de contribuir com informações técnicas e confiáveis.

Em 2025, seguimos à disposição para informar com precisão e responsabilidade.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Matéria: tempo no réveillon