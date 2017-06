Botafogo e Vasco fazem clássico visando primeiras posições no Brasileirão

Um clássico bastante apimentado aguarda torcedores de Botafogo e Vasco na noite desta quarta-feira. Com os mesmos 12 pontos no Brasileirão, a dupla se encontra em confronto direto – atualmente o Vasco é o sexto colocado, mas um tropeço na partida pode fazer o Fogão, atualmente em sétimo, ganhar esta ou mais posições. A partida será a partir das 21h, no Engenhão.

Vindo de vitória importante contra a Chapecoense fora de casa, o Botafogo faz campanha surpreendente na competição. O time ainda poderá contar com o reforço de Jefferson, goleiro icônico que se recuperou e está à disposição do técnico Jair Ventura após 13 meses. No Vasco, a dúvida fica no setor de meio-campo. Jean e Manga não estão confirmados.

Palmeiras x Atlético-GO

Caçando as primeiras posições, o Palmeiras tem franca chance de ascender ainda mais no Brasileirão neste fim de semana. A equipe recebe o vice-lanterna Atlético-GO no Allianz Parque a partir das 21h, e em caso de vitória pode pegar um elevador na tabela da competição. Dudu está recuperado de lesão. Zé Roberto e Edu Dracena treinaram normalmente e voltam a ficar à disposição de Cuca.

Atlético-PR x São Paulo

Uma dupla que já protagonizou final de Libertadores agora vive outro momento. O Furacão venceu apenas a primeira partida na competição no último fim de semana, enquanto o São Paulo voltou a perder, para o Atlético-MG, que até então fazia campanha horrorosa na competição. Buscando um rumo no Brasileirão, rubro-negro e tricolor se enfrentam na Arena da Baixada, a partir das 21h45.

Avaí x Fluminense

Lanterna da competição, o Avaí tem a chance de tirar o pé da lama esta noite. Na Ressacada, o time catarinense recebe o Fluminense, que vem de uma sequência amarga de quatro partidas sem vencer. O Tricolor Carioca, aliás, não ficou sequer uma rodada sem sofrer gols na competição, mas vê no frágil Leão de Florianópolis a chance de fazer as pazes com a vitória e voltar a pleitear vaga entre os quatro primeiros.