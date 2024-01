Brusque acerta contratação de atacante Maycon Douglas

O Brusque anunciou nesta quarta-feira, 3, a contratação do atacante Maycon Douglas, de 27 anos. Ele atuou em 2023 pelo ABC.

Maycon tem 1,81 cm e atua pelo lado do ataque. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024.

Ele foi formado na base do Friburguense (RJ) e, antes de se profissionalizar, também passou pelo Cruzeiro.

Como profissional, Maycon jogou no Tombense (MG), ASA (AL), Bahia, CRB e ABC, em duas oportunidades. No ano passado, pelo time potiguar, que terminou a Série B 2023 em último, o atacante atuou em 45 partidas e marcou oito gols.

O Brusque estreia na temporada no próximo dia 21 diante do Barra no estádio das Nações, em Balneário Camboriú.

