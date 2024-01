Jovem morre após se afogar em açude na Serra Catarinense

Um jovem de 18 anos morreu na segunda-feira, 1º, após se afogar em um açude, no município de Lages, na Serra catarinense. O corpo da vítima foi encontrado por um mergulhador do Corpo de Bombeiros na área central do açude, cerca de 3 metros de profundidade.

De acordo com o relatório dos bombeiros, o caso aconteceu por volta das 15h, no bairro São Francisco. Quando as equipes souberam do que se tratava a ocorrência, de imediato iniciaram as buscas na água.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem se afogou enquanto se banhava no local, ele ficou submerso por mais de uma hora e já se encontrava morto. Após a retirada do corpo para a margem, o caso ficou aos cuidados da Polícia Científica.

