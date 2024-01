Brusque acerta empréstimo do volante Dionísio, do Vitória

Na tarde deste sábado, 20, o Brusque anunciou acordo com o Vitória, de Salvador, para receber o volante Dionísio, por empréstimo, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano.

Dionísio, de 29 anos, foi campeão Brasileiro da Série B de 2023 e também o acesso da Série C para Série B em 2022 com o time baiano. O volante teve o contrato recentemente prorrogado com o Rubro-Negro até dezembro de 2025.

O jogador chega em Brusque na próxima segunda-feira, 22, e vai assistir pela televisão a estreia do Quadricolor no Campeonato Catarinense neste domingo, 21, quando enfrentar o Barra, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí.

