Brusque estreia no Catarinense neste domingo, diante do Barra

O Brusque estreia no Campeonato Catarinense às 18h deste domingo, 21, diante do Barra, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. Após cerca de um mês e meio de pré-temporada e dois jogos-treinos, a equipe chega ao estadual com a base do time vice-campeão da Série C. Diante do Pescador, o retrospecto do quadricolor é de 100% de aproveitamento.

Após muitos dias de sol e calor, as chuvas desta quinta-feira, 18, atrapalharam os treinos realizados no Olaria e as atividades foram reduzidas. O clube de Guabiruba tem sido a “sede” dos treinamentos do Brusque enquanto o CT Rolf Erbe, danificado pelas enchentes de novembro, não tem seus trabalhos de recuperação finalizados.

Ao longo da pré-temporada, o Brusque realizou dois jogos-treinos. Primeiro, venceu o São Joseense-PR por 4 a 0 no Olaria, com dois gols de Olávio, um de Guilherme Queiróz e outro de Dentinho. Depois, bateu o Nação por 3 a 2, com gols de Diego Tavares, Serrato e Guilherme Queiróz.

Uma possível escalação do Brusque para a estreia tem boa parte do time titular vice-campeão da Série C: Matheus Nogueira; Cristóvam, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison, Jhemerson, Dentinho, Diego Tavares; Guilherme Queiróz.

Barra

O Barra completou 11 anos nesta quinta-feira, 18, e chega ao Catarinense com 12 jogadores da base que disputaram a Copa Santa Catarina. Este grupo se une diversos reforços experientes que chegaram na pré-temporada.

Para 2024, sai o técnico alemão Adem Karaca, que estava na Copa SC e retorna ao Sub-20, e chega Eduardo Souza, de 42 anos, com passagens por Londrina, Atlético-GO e Aparecidense-GO. Do time semifinalista do estadual em 2023, retornam o goleiro Ewerton, os volantes Roldan e Natan Costa, e o atacante Adílson Bahia.

Entre os vários reforços para se juntar à garotada estão o meia Álvaro, ex-Brusque, que em 2023 passou por Ferroviária-SP e Remo.

A pré-temporada contou com nada menos que nove jogos-treinos, mas o clube não divulgou nenhum placar. A divulgação ficou por conta dos adversários ou da imprensa que conseguiu fazer a cobertura. Os adversários foram Joinville (0x1), Andraús-PR (1×0), Operário-PR (1×0), Hercílio Luz (1×0), Marcílio Dias (1×2), Avaí Sub-20, Nação (1×0), Criciúma Sub-20 e Barra Sub-20.

Retrospecto

Brusque e Barra começaram a se enfrentar em 2022, quando o Pescador estreou na elite estadual. Foram quatro jogos ao todo, todos com vitória quadricolor. O Brusque marcou 10 gols e sofreu três.

No Catarinense de 2023, as equipes jogaram três vezes entre si: na primeira rodada e nos dois jogos da semifinal.

Ingressos

É possível comprar online, por meio do site Ingresso de Vantagens. A venda física é realizada na sede do Barra, em Balneário Camboriú, e no dia do jogo, na bilheteria do Gigantão das Avenidas. Os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada a R$ 15.

Venda física

Sede administrativa do Barra: rua 2480, 144, sala 1 – Centro, Balneário Camboriú

Quarta-feira, 17, a sexta-feira, 19 – das 8h às 17h.

Bilheteria do estádio Dr. Hercílio Luz: rua Gil Stein Ferreira, 261 – Centro, Itajaí

Domingo, 21 – das 16h até o intervalo da partida.

Como assistir a Barra x Brusque

Acompanhe Barra x Brusque em omunicipio.com.br, com a transmissão da partida ao vivo com imagens da MBTV. e o painel com a descrição dos lances em tempo real.

Assista agora mesmo!

“É muito alemã!”: músico da Alemanha fala sobre o que achou da Festa Pomerana, de Pomerode: