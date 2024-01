Processo seletivo: edital para contratação temporária na Educação é publicado em Brusque; veja cargos e salários

Buscando preencher as vagas remanescentes do último edital, a Secretaria de Educação publicou, nesta quarta-feira, 17, edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária nos cargos de coordenador pedagógico e professores.

As inscrições serão realizadas por meio do site https://bit.ly/seletivoeducabq, no período de 22 a 29 de janeiro. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve ler atentamente o edital, disponível no site da prefeitura, na seção Editais.

A carga horária para o cargo de coordenador pedagógico é de 40 horas semanais, enquanto para os professores, pode variar entre 10, 20, 30 e 40 horas. A remuneração do coordenador pedagógico é de R$ 4.118,80, enquanto para os professores, os valores variam de R$ 514,41 a R$ 4.968,61.

Veja os cargos disponíveis:

Coordenador Pedagógico

Professor de Educação Física

Professor de Arte

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Atendimento Educacional Especializado

Professor de Ensino Religioso

Professor de Braille

Professor de Filosofia (Cidadania e Ética para Anos Iniciais)

Professor de Matemática

Professor de Língua Estrangeira – Inglês

Professor de Ciências

Confira o cronograma do Processo Seletivo:

22 a 29 de janeiro: Período de inscrição

30 de janeiro: Lista de inscrição preliminar

31 de janeiro: Recursos sobre a lista preliminar

1º de fevereiro: Lista final de inscritos

2 de fevereiro: Resultado Preliminar

5 de fevereiro: Recurso sobre o resultado preliminar

6 de fevereiro: Resultado final

