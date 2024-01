Identificados homens que morreram em grave acidente na BR-280, no Planalto Norte de SC

Foram identificadas como Ivo Ziembick, de 79 anos, José Alberto Ziembick, de 70, João Alfredo Holtman, de 71, e Christian Maia Antônio, de 51, as vítimas fatais de um acidente ocorrido nessa quarta-feira, 17, na BR-280, em Canoinhas.

Os quatro estavam no Fiat Palio, com placas de Curitiba, que colidiu contra uma Hyundai Tucson. Ivo, José e João foram arremessados para fora do veículo na batida, sendo encontrados já mortos nas margens da rodovia. Christian foi localizado preso às ferragens, consciente e apresentando hemorragia interna, mas não resistiu aos ferimentos.

O velório das vítimas acontece na Capela Jardim da Saudade, em Curitiba, e o sepultamento será às 17h no cemitério Jardim da Saudade.

Assista agora mesmo!

“É muito alemã!”: músico da Alemanha fala sobre o que achou da Festa Pomerana, de Pomerode: