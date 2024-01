Três homens morrem em grave acidente na BR-280, no Planalto Norte de SC

Na manhã desta quarta-feira, 17, um grave acidente vitimou três homens na BR-280, no Planalto Norte de Santa Catarina, em Canoinhas. O acidente envolveu dois carros, que colidiram na região de Encruzilhada, por volta das 8h.

Segundo o Corpo de Bombeiro Militar, quando o socorro chegou no local do acidente, três homens foram encontrados mortos nas margens da rodovia. Eles estavam próximos ao carro modelo Pálio. Dentro do veículo estaca o condutor preso às ferragens, ele estava consciente, mas apresentava suspeita de hemorragia interna. Ele foi levado pelo SAMU.

No outro carro, modelo Tucson, haviam dois adultos e um menor de idade. Eles estavam conscientes e orientados. Os três foram levados pelo SAMU. Outro adulto também estava na cena do acidente perambulando, mas recusou atendimento médico.

O local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

