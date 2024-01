Com Isabel R. Almeida

A terceira edição do Cabaré Budega, teatro de variedades, acontece na quarta-feira, 24, no CDH – Centro de Direitos Humanos, em Brusque, e homenageia a vida e a obra da artista Silvia Teske, de Brusque. Com números teatrais variados apresentados em série, a edição contará com a participação de artistas locais e de outras cidades. Além de Silvia Teske, estão confirmados Tuany Fagundes, Mayara Voltolini, Gisele Castro, Matheus Teixeira, Carmino, Eduarda Belém, Lieza Neves e K´roll Oliveira.

Silva Teske é artista visual, escritora, arte educadora e Mestre em Artes Visuais pela Udesc, começou sua carreira artística em 1987. Nesta edição do Cabaré Budega, participará do duo De trás pra Frente junto com Mayara Voltolini, criadora e produtora do evento, e apresentará o número solo Boio Não Nado.

Em formato de happy hour, o evento terá serviço de bar e cozinha pelo Vegetariando Foods e Vegetariando Brunch, a partir das 18h30, e as apresentações artísticas iniciam às 19h30.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos através do Sympla, a partir de R$ 25 e um 1 Kg de alimento, que será destinado aos projetos sociais desenvolvidos pelo CDH.

Serviço

O quê: 3ª edição do Cabaré Budega

Quando: 24 de janeiro, às 18h

Horário: 18h30

Onde: CDH – Centro de Direitos Humanos de Brusque – rua Nova Trento, 275 – Azambuja

Ingressos: No Sympla, a partir de R$ 25 e um 1 Kg de alimento – entregue na hora