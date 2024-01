Estão à venda os ingressos para a estreia do Brusque no Campeonato Catarinense, contra o Barra, neste domingo, 21, às 18h, no estádio Dr. Hercílio Luz, o Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada a R$ 15.

É possível comprar online, por meio do site Ingresso de Vantagens. A venda física é realizada na sede do Barra, em Balneário Camboriú, e no dia do jogo, na bilheteria do Gigantão das Avenidas.

Locais e horários

Sede administrativa do Barra: rua 2480, 144, sala 1 – Centro, Balneário Camboriú

Quarta-feira, 17, a sexta-feira, 19 – das 8h às 17h

Bilheteria do estádio Dr. Hercílio Luz: rua Gil Stein Ferreira, 261 – Centro, Itajaí

Domingo, 21 – das 16h até o intervalo da partida

