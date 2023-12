Brusque anuncia contratação de goleiro e lateral-esquerdo

O Brusque confirmou nesta segunda-feira, 11, a contratação de mais dois reforços para a temporada 2024, o goleiro Matheus Silva e o lateral-esquerdo Luiz Henrique.

Matheus Silva, 23 anos, jogou a temporada 2023 pelo Ceilândia (DF) e atuou em 16 partidas na Série D. Ele acumula ainda passagem pelo Palmas (TO), Tapajós (PA), Vocem (SP), Araxá (MG) e Tuntum (MA). O contrato dele com o Brusque vai até o fim do ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brusque Futebol Clube (@brusqueoficial)

Luiz Henrique, 25 anos, foi campeão da Copa Santa Catarina com o Quadricolor em 2019. Ele teve passagens pelo Juventus de Jaraguá do Sul, Atlético-GO, Mirassol Londrina, Bahia e CRB, e também assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024.

Com isso, o Brusque chega a sete nomes confirmados para a temporada 2024, onde disputa o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e a Série B. Os outros contratados são o goleiro Georgemy, o zagueiro Matheus Salustiano, os laterais Ronei e Cristovam, e o volante Serrato.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: