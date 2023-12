Brusque fecha contratação com novo meia para temporada 2024

O Brusque Futebol Clube fechou a contratação de Marcos Serrato. O meia tem passagens por clubes importantes do cenário estadual e nacional, como Criciúma, Avaí, Sport e Ituano, além de ter subido com seu último clube, o Atlético-GO, para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Serrato chega com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. Esta é uma das contratações do clube que já visam a pré-temporada e a disputa do Campeonato Catarinense.

Outras contratações

Além de Marcos, o Brusque anunciou na última semana a contratação de dois novos laterais-direitos para a disputa da Série B de 2024. Ronei Gebing, de 25 anos, e Cristovam Silva, de 33 anos, ficam até o fim do Campeonato Brasileiro.

Ronei é formado nas categorias de base da Chapecoense e jogou a última edição da Série B pelo clube. No contrato, há possibilidade de renovação automática em caso de metas alcançadas durante a competição.

Já Cristovam teve passagens pelo São Bernardo, CSA, Guarani e Ceará. O atleta disputou pelo Criciúma o Campeonato Catarinense e o acesso à Série A. O contrato com Cristovam vai até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024.

