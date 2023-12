Guabirubense fatura R$ 20 mil na Trimania; brusquenses também faturam prêmios

Após a confirmação dos resultados da Trimania Vale do Itajaí, com sorteio realizado neste domingo, 10, um morador de Guabiruba conquistou sozinho o prêmio de R$ 20 mil. Este foi o segundo sorteio do dia. Rodrigo Sant Anna Lins, morador do bairro Guabiruba Sul, foi o sortudo. Ele comprou a Trimania com a colaboradora Ivani Passaglia.

O vencedor principal veio de Camboriú. Foi Joice de Souza Luz que conquistou R$ 446 mil em prêmios, sendo um Rampage Rebel zero quilômetros e mais R$ 200 mil em dinheiro.

Confira todos os resultados da Trimania neste domingo.

Além de Rodrigo, de Guabiruba, outro morador da cidade e dois moradores de Brusque também conquistaram prêmios, mas de R$ 2 mil cada, nos 30 giros da sorte. Confira a lista completa dos vencedores de Brusque e região e os resultados da Trimania:

Resultados da Trimania Vale: 2º sorteio

Rodrigo Sant Anna Lins

Guabiruba Sul

30 giros da sorte (R$ 2 mil cada)

Herbert Pollheim

Guabiruba Sul (Guabiruba)

Juliano Cavichioli

Rio Branco (Brusque)

Gercino Zen

Thomaz Coelho (Brusque)

