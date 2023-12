A Ventana, marca catarinense de upcycling, apresentou a coleção O Conto De Helena no último desfile do Brasil Eco Fashion Week, no sábado, 9, em São Paulo. Três meses após estrear na semana de moda de Nova York, a marca das sócias Brenda Peixoto, Gabrielle Pilotto e Pamela Moreira apresenta coleção baseada em um texto homônimo da escritora Helena Clarão.

“O Brasil Eco Fashion Week é um evento importante, que valoriza a economia circular e criativa no mundo da moda, fortalecendo o propósito sustentável e consciente”, declara Pamela Moreira Tomasi, sócia da Ventana.

A coleção aborda questões com o amor e traz o questionamento: qual o seu final feliz?. “O texto que inspira a coleção fala sobre uma mulher nascida nos anos 90 que passou boa parte da sua vida atrás de um grande amor. Essa mulher já entende que esse não é o foco da sua vida, mas, ainda vive sem entender muito bem o que de fato ela quer. Com um mundo cheio de possibilidades e ao mesmo tempo tão caótico, corrido e muitas vezes solitário, Helena se sente exausta e perdida na maior parte do tempo.”, explica Gabrielle Pilotto, fundadora e diretora criativa da Ventana.

Foram desfilados 16 looks, e O Conto De Helena conta com peças feitas à mão, com bordados, rendas, tule, sanfonado e alfaiataria. Os materiais utilizados nas peças foram encontrados em brechós e uma parte cedida pela marca catarinense Ateleria.

“Assim como nossas roupas se transformam e trocam de significado, nós convidamos a ressignificar as histórias de amor que você conhece, e assim como Helena, viver a sua própria história. Para noivas e não noivas, que você escolha o seu final feliz”, finaliza Brenda Peixoto, sócia da Ventana.