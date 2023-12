GALERIA – Confira como foi a final do Amador de Guabiruba entre Olaria e São Pedro

O São Pedro empatou 2 a 2 com o Olaria neste domingo, 10, no estádio Orlando Westarb, no Guabiruba Sul, e conquistou o Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba. Na partida de ida, a equipe alvirrubra havia vencido por 2 a 1.

Godo e Gabrielzinho marcaram para o time da casa, mas Eder e Guto garantiram o título para o São Pedro.

Confira fotos da final





Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: