O Brusque Basquete/KTO venceu o Basquete Joinville por 94 a 72 na noite desta terça-feira, 1º, na Arena Brusque, em sua última partida pela primeira fase do Campeonato Catarinense. Wilsinho foi o cestinha, com 23 pontos.

Com o resultado, o time brusquense encerra a primeira fase no primeiro lugar, com oito vitórias em oito jogos, 683 pontos pró e 545 pontos sofridos.

A equipe está classificada diretamente ao final four (semifinais) e agora aguarda a definição da primeira fase. Os dois primeiros colocados passam ao final four. As equipes do terceiro ao sexto lugar disputam as duas vagas restantes em confrontos diretos.

Em quadra

O primeiro quarto foi extremamente disputado e com grandes lances, incluindo três enterradas. Uma delas, com ponte aérea: belo passe de Wilsinho para a enterrada implacável de Carlos Júnior faltando 2 minutos para o fim do período. O Brusque finalizou estes primeiros dez minutos liderando o placar por 28-26.

No segundo período, o time da casa conseguiu se ajustar defensivamente, e o Joinville já não conseguia as mesmas articulações no ataque. Uma larga vantagem brusquense era aberta, e a partida fora para o intervalo com 50-37.

A partir da diferença construída no segundo quarto, o Brusque Basquete administrava bem a partida, sem grandes ameaças no placar. No último período, os donos da casa ainda conseguiram ampliar o placar, O último lance foi nova ponte aérea, desta vez com passe de Brito para a enterrada de Lucas Lopes: 94-72.

