Inscrições para valores remanescentes no prêmio Wilson dos Santos encerram na próxima semana; confira edital

Encerra na próxima segunda-feira, 7, o prazo para as inscrições nos valores remanescentes do prêmio Wilson dos Santos. O edital tem o intuito de premiar artistas e coletivos culturais que tenham desenvolvido atividades culturais nos últimos cinco anos, em Brusque.

Os interessados devem comprovar atuação em uma das seguintes áreas: Música; Artes Cênicas, Dança, Teatro e Circo; Cinema, Fotografia e Vídeo; Literatura; Artes Gráficas; Artes Visuais e Plásticas; Folclore, Cultura Popular, Artesanato, Artes e Ofícios; Patrimônio Cultural Material e Imaterial; Bibliotecas e Livros; Arquivos Históricos, Instituições e Espaços de Memória; Design e Moda; Jogos Digitais e Internet.

O edital prevê duas categorias. A primeira é aberta a todos os interessados em alguma das áreas culturais, com três premiações de R$ 5 mil, cada. A segunda categoria é voltada à promoção da Diversidade e Igualdade Racial, com cinco premiações de R$ 10 mil cada, destinadas a pessoas negras com atuação em qualquer uma das áreas mencionadas.

Para concorrer na segunda categoria, é necessário preencher a Declaração Étnico-Racial, disponível no site da Fundação Cultural Municipal.

O edital completo, com seus anexos, pode ser acessado no link, clicando aqui.

