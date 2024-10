ABGR conquista único pódio geral brusquense na Olimpíada Estudantil Catarinense

A Associação Brusquense de Ginástica Rítmica (ABGR) obteve o troféu de terceiro lugar geral na Olimpíada Estudantil Catarinense, que teve sua 23ª edição realizada em Maravilha, Pinhalzinho e Saudades, no Oeste do estado, de 12 a 21 de setembro. As competições de ginástica rítmica foram disputadas em Maravilha, dos dias 13 a 15.

O time de Brusque foi composto por Heloisa Müller Auras, Carolina Rodrigues, Júlia Leite, Melina do Rio Apa e Alice Stelzer. Sob o comando da treinadora Ana Carolina Chibim, elas foram finalistas em todos os aparelhos, obtiveram o terceiro lugar na soma do individual geral e foram campeãs do conjunto cinco arcos.

No conjunto 5 arcos, a equipe acumulou 18.350 pontos: 6.900 em dificuldade, 4.850 de execução e 6.600 de valor artístico. Completaram o pódio Joinville (17.550) e Blumenau (16.650).

Com a soma dos desempenhos, a ABGR obteve o terceiro lugar geral, com 105,825 pontos, atrás de Blumenau (112,7) e Joinville (110,35). Foi o único pódio geral obtido por Brusque no evento.

Desempenhos gerais de Brusque na Olesc

Ciclismo masculino: 13º

Ginástica rítmica: 3º

Jiu jitsu* feminino: 10º

Jiu jitsu* masculino: 9º

Judô masculino: 16º

Natação masculino: 9º

Taekwondo feminino: 17º

Taekwondo masculino: 10º

Tênis de mesa masculino: 8º

Vôlei de praia feminino: 7º

Vôlei de praia masculino: 34º

Medalhistas

Ouro (2)

Heloisa Müller Auras, Carolina Rodrigues, Júlia Leite, Melina do Rio Apa e Alice Stelzer (ginástica rítmica – conjunto 5 arcos)

Lucas Dalbosco (taekwondo poomsae faixa colorida)

Prata (4)

César Deichmann Júnior (natação – 50 metros borboleta, 50 metros livre e 100 metros borboleta)

Lucas Emanoel Gonçalves (jiu jitsu categoria galo – até 40,3kg)

Bronze (5)

Luan dos Santos (taekwondo kyorugi até 33kg)

Pedro Alles (judô categoria leve até 66kg)

Heloisa Müller Auras, Carolina Rodrigues, Júlia Leite, Melina do Rio Apa e Alice Stelzer (ginástica rítmica – geral)

Kauany Boava Falcão (jiu jitsu categoria galo – até 40,3kg)

Isaac Jeske (jiu jitsu categoria leve – até 56,5kg)

*O jiu jitsu figurou nesta edição da Olesc como apresentação sem contar pontuação nas classificações e quadros de medalhas oficiais.

