Moradores denunciam tráfego de motociclistas pela calçada na Estrada da Fazenda, em Brusque

Moradores da rua Abraão de Souza e Silva, conhecida como Estrada da Fazenda, fizeram uma denúncia à prefeitura sobre a passagem de motociclistas pelas calçadas do trecho. A via está passando por obras de macrodrenagem, onde atualmente restam apenas a pavimentação da rua e acabamentos finais.

Conforme a prefeitura, devido às obras, o solo da pista ainda está em processo de preparo, mas o trânsito no local não foi bloqueado. “No entanto, o tráfego irregular desses veículos sobre as calçadas coloca em risco não apenas a segurança dos próprios condutores, mas também a das famílias da região”.

A obra deve ser concluída ainda neste ano.

Em um comunicado, a Prefeitura de Brusque reforçou o pedido para que os condutores respeitem as leis de trânsito e as sinalizações no local. A Guarda de Trânsito está intensificando as fiscalizações na área para impedir esse tipo de infração.

