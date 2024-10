Brusque Basquete joga final four do Catarinense em casa

O Brusque Basquete/KTO é o mandante do final four do Campeonato Catarinense, que será realizado na quarta-feira, 30, e na quinta-feira, 31, na Arena Brusque. A equipe enfrenta a Ajab na semifinal às 20h30 da quarta-feira e, se vencer, disputará sua terceira final consecutiva.

A primeira fase foi disputada em chave única e turno único entre as nove equipes. O Brusque Basquete se classificou direto ao final four com o primeiro lugar, com oito vitórias nos oito jogos disputados. Marcou 683 pontos e sofreu 545.

O armador Wilsinho é o cestinha da equipe até aqui, com 138 pontos, seguindo pelo ala Pará (131) e pelo armador Brito (111).

Com o desempenho, o Brusque passou direto ao final four, ao lado da segunda colocada, Apab Blumenau. Joaçaba, Adiee/Avaí (Florianópolis), Ajab (Jaraguá do Sul) e Acob (Concórdia) ocuparam o terceiro, quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente. Passaram à segunda fase, em mata-mata, para definir os outros dois participantes do final four.

A Ajab, próximo adversário do Brusque, eliminou a Adiee/Avaí nesta terça-feira, 22, com vitória por 70 a 59 em Florianópolis. Ablujhe e Acob definem a última vaga para o final four nesta quinta-feira, 24, às 20h, com transmissão da Federação Catarinense de Basketball.

Final four

Quarta-feira, 30/10

18h30 – Apab Blumenau x Joaçaba ou Acob

20h30 – Brusque Basquete x Ajab

Quinta-feira, 31/10

18h30 – Decisão de terceiro lugar

20h30 – Final

