O Brusque Basquete/KTO enfrenta a Ajab, de Jaraguá do Sul, às 20h30 desta quinta-feira, 15, na Arena Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. As duas equipes se reencontram após a final da Copa Santa Catarina, vencida pelos brusquenses no final de julho. A entrada é gratuita no ginásio.

O elenco é o mesmo da Copa Santa Catarina. Conforme relata o técnico Durval, o elenco está mais entrosado. Wilsinho e Vezarinho, reforços que chegaram após o Brasileiro CBB, já estão habituados com o time. O treinador também afirma que os garotos Luiz Knabben, Marcus Maffezzolli e Vitor Big, que recentemente disputaram o estadual Sub-22 pelo Brusque Basquete, estão mais preparados para atuar no time adulto.

“A expectativa é começar o estadual com vitória contra a forte equipe de Jaraguá. E conseguirmos a conseguirmos a primeira ou segunda posição na fase de classificação para irmos direto ao final four”, explica Durval.

Em 2023, o Brusque Basquete foi campeão catarinense, vencendo a Apab Blumenau por 87 a 77 na final. Foi o terceiro título, o quinto considerando as conquistas de 2001 e 2002, como Bandeirante. A equipe também venceu o campeonato estadual em 2012 e 2016.

O último confronto diante da Ajab, adversário da estreia, foi em 28 de julho, na final da Copa Santa Catarina. O time brusquense venceu por 66 a 56 e foi campeão pelo segundo ano consecutivo.

Fórmula de disputa

Os nove times se enfrentam em turno único, em grupo único. Os dois primeiros classificados passam direto ao Final Four (semifinal e final em jogos únicos, geralmente em sede única). As outras duas vagas do Final Four são definidas em confrontos 3º x 6º e 4º x 5º, com jogo único na casa do time de melhor campanha.

