Pediatras são afastados após dois bebês morrerem em hospital de Balneário Camboriú

Pediatras do Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, foram afastados após dois bebês morrerem em um intervalo de um dia. Os pais alegaram que houve falha no atendimento.

A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCami) de Balneário Camboriú e o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina investigam o caso.

Mortes

Segundo o portal g1, as famílias das vítimas não se conheciam. Um dos bebês tinha 1 ano e 9 meses. Ele teria dado entrada no hospital na quinta-feira, 8, com febre e dificuldades respiratórias.

A mãe dele teria buscado atendimento na Unidade de Pronto Atendimento e retornou ao hospital no sábado, 10. O filho morreu um dia depois, no domingo, 11.

Já a outra criança era um menino de 6 meses. A mãe dele o levou ao hospital no sábado, também com febre. Na ocasião, ela havia sido liberada.

Porém, o quadro dele piorou e ele foi internado na madrugada do domingo. Ele faleceu na manhã da segunda-feira, 12.

Afastamento de profissionais

A Prefeitura de Balneário Camboriú emitiu uma nota informando o afastamento temporário dos pediatras envolvidos nos atendimentos.

É dito que eles ficarão afastados até a Comissão de Óbitos Materno Infantil do hospital concluir a apuração dos fatos. Leia a nota completa:

“A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por meio da direção do Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), determinou à empresa responsável pelo quadro médico da pediatria do Hospital, o afastamento temporário dos pediatras envolvidos nos atendimentos até que se tenha a apuração dos fatos, avaliação e conclusão do parecer da Comissão de Óbitos Materno Infantil do HMRC”

