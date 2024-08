Trabalhos de drenagem são concluídos na bacia Victor Meirelles, no Santa Rita

As equipes finalizaram as obras de macrodrenagem da bacia Victor Meirelles, no bairro Santa Rita. O investimento de R$ 4,3 milhões, garantiu a drenagem das ruas Pomerode e Victor Meirelles, além da pavimentação asfáltica das vias. Os trabalhos devem ser totalmente concluídos até dezembro.

Com a conclusão do sistema de drenagem, as próximas etapas da obra são a compactação do solo, a execução das camadas de sub-base e base do pavimento, os consertos de meio-fio e reparos nas calçadas, para posteriormente ser realizada a pavimentação asfáltica da rua Victor Meirelles — a pavimentação da rua Pomerode já foi executada.

“A prefeitura pede a compreensão e a atenção dos condutores e moradores na região da rua Victor Meirelles durante este período, pois ainda haverá trabalhos sendo executados na via, com o trânsito de máquinas e equipamentos pesados, além da presença de trabalhadores finalizando os serviços necessário para a conclusão da obra”, diz a Prefeitura de Brusque em comunicado.

Leia também:

1. VÍDEO – Superlotação no Hospital Imigrantes gera reclamação de pacientes em Brusque

2. Políclinica de Brusque será nomeada em homenagem a Germano Hoffmann

3. Secretários do Governo André Vechi deixam cargos para trabalhar na campanha do prefeito

4. Obras de passarelas e novo retorno na rodovia Antônio Heil serão licitadas

5. Fila de espera: mais de 38 mil pacientes são atendidos no último ano em Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: