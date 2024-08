VÍDEO – Superlotação no Hospital Imigrantes gera reclamação de pacientes em Brusque

Uma moradora de Brusque entrou em contato com o jornal O Município para expor demora no atendimento e superlotação no Hospital Imigrantes na segunda-feira, 12. De acordo com ela, foi realizado um mutirão de aplicação de uma injeção intraocular, conhecida como intravítrea, que é utilizada para doenças da retina.

“Cheguei às 5h30 e saí apenas às 14h30. Era muita desorganização, não tinha nem cadeira para sentar. Só tinha uma moça atendendo e os médicos estavam com muita má vontade”, conta.

Ela conta que havia muitos idosos no hospital e que eles não receberam prioridade no atendimento. Além disso, diversas pessoas de outros municípios também teriam vindo a Brusque para receber a aplicação.

“Eles estavam chamando os pacientes pelo nome ao invés de senhas. Chegou uma hora que chamavam alguém que já tinha sido atendido”.

Posicionamento do Hospital Imigrantes

Em resposta, o Instituto Maria Schmitt (Imas), que administra o Hospital e Maternidade Imigrantes em Brusque, informou, por meio de uma nota, que os atendimentos estaduais via Sistema Único de Saúde (SUS) seguem a ordem de chegada. Confira:

“Referência regional e considerado o maior ambulatório SUS de Santa Catarina com atendimento em mais de 20 especialistas, o hospital atende pacientes de diversos municípios e realiza mutirões, com o objetivo de agilizar a resolução das demandas e diminuir as filas de espera.

Muitos desses pacientes chegam em carros compartilhados, ambulâncias e até ônibus, o que, em muitos casos, resulta na chegada simultânea de vários pacientes, gerando um fluxo elevado de pessoas na unidade.

Desde o acolhimento até a alta, o hospital se dedica a oferecer o melhor cuidado possível a cada paciente. O Imas reafirma seu compromisso com um atendimento humanizado, atencioso e centrado no paciente, conduzido por uma equipe de profissionais qualificados”.

