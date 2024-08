Secretários do governo André Vechi deixam cargos para trabalhar na campanha do prefeito

O governo do prefeito André Vechi (PL) teve dois secretários exonerados nesta segunda-feira, 12. Leonardo Zanella, secretário de Governo, e Wilson Schmidt Junior, da Comunicação, deixaram seus cargos. A medida é provisória, pois os dois, que foram os primeiros secretários nomeados no governo, vão trabalhar na campanha eleitoral do prefeito.

As portarias de exoneração de Leonardo e Wilson foram publicadas no Diário Oficial dos Municípios (DOM). A justificativa da exoneração em razão do trabalho na campanha eleitoral foi confirmada pelo agora ex-secretário de Governo.

As vagas já foram repostas. O então diretor-geral de Governo, Gilbrair Moscon Júnior, assumiu o cargo de secretário. Rodrigo Cesari, então diretor-geral de Comunicação, assumiu a secretaria, pasta na qual já havia sido secretário durante parte da gestão do ex-prefeito Ari Vequi (MDB).

Leonardo e Wilson estão com André Vechi desde a época em que o prefeito era vereador. Os dois atuavam como chefe de gabinete da presidência da Câmara e assessor parlamentar, respectivamente. Leonardo é, inclusive, nome de confiança de Vechi, e responsável pela articulação política do governo.

Eleições 2024

A campanha eleitoral começa na sexta-feira, 16. Quatro nomes foram oficializados nas convenções partidárias como candidatos à Prefeitura de Brusque. São eles: André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

