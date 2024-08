VÍDEO – Homem é flagrado furtando bicicleta de estabelecimento no Jardim Maluche, em Brusque

Um homem foi flagrado furtando uma bicicleta de um estabelecimento no bairro Jardim Maluche na noite desta segunda-feira, 14. O fato ocorreu em frente ao Clube Breed e foi registrado por uma câmera de segurança.

De acordo com a vítima, um jovem que trabalha no estabelecimento, a bicicleta estava encostada nas escadas da entrada do clube. Ele menciona que o bem não estava preso pois no local não há bicicletário.

Entretanto, segundo o rapaz, no local há agente de segurança, mas que o mesmo não teria avistado nenhuma atitude suspeita no local.

O fato foi registrado por volta das 22h48. Após o crime, o autor seguiu na direção Jardim Maluche-Centro.

Outra câmera de segurança registrou momentos antes do furto. O autor aparece agachado na frente do estabelecimento, cerca de 20 minutos antes do crime, até que vai para o local.

A vítima apenas notou que havia sido furtada após o expediente, que se encerrou dez minutos depois do furto. O rapaz fez um boletim de ocorrência.

Leia também:

1. Frio em Santa Catarina: veja como São Joaquim exibiu belezas congeladas sob -6,4°C

2. Brusque FC e Unifebe assinam contratos e oficializam parceria

3. Obras de passarelas e novo retorno na rodovia Antônio Heil serão licitadas

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (12 a 13/08)

5. Minimercado é aberto dentro de condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: