Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (12 a 13/08)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Rosângela Catia de Souza Tocantins, 53

13/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 10h desta quarta-feira, 14. Deixa marido, quatro filhos e sete netos enlutados.

Rosa Maria Theobald, 69

12/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira Baixa. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 17h desta terça-feira, 13. Deixa amigos e familiares enlutados.

Saul de Jesus Antunes Correa, 78

12/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia em Itapema. Cremação ocorrerá no crematório Vaticano, às 18h desta terça-feira, 13. Deixa amigos e familiares enlutados.

