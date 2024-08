Mutirão de Castração da prefeitura atende mais de 140 animais no Planalto, em Brusque

Foi realizado no último sábado, 10, no bairro Planalto, o primeiro Mutirão de Castração em Brusque. Ao todo, 144 animais foram submetidos aos procedimentos. De acordo com a prefeitura, ainda há vagas para os próximos mutirões que voltam no próximo mês.

Segundo o chefe do Bem-Estar Animal, Cassiano Dorval Tomio, o mutirão de sábado correu bem. “Os procedimentos foram realizados com sucesso e foram atendidos 144 animais”. Ele pontua que as faltas acabam atrapalhando o andamento do mutirão. “Algumas pessoas cadastraram seus animais e não foram. Pedimos que as pessoas fiquem atentas, pois isso acaba tirando a vaga de outros moradores”.

No total foram inscritos 206 animais. Destes, 31 não compareceram, 13 foram recusados após avaliação médica e 12 inscrições foram reprovadas por não atenderem os critérios exigidos. Desta forma, 70 gatos (44 fêmeas e 26 machos) passaram pelo procedimento, além de 74 cães (49 fêmeas e 25 machos).

Próximos mutirões

Ainda é possível se cadastrar para as próximas edições. Para se inscrever, basta acessar o link. A prefeitura pede que os moradores tenham atenção ao preencher o cadastro para que não façam o registro em regiões diferentes das que residem. “Assim pessoas de todas as regiões poderão ter acesso ao mutirão”.

Restrições

Cães, machos e fêmeas, serão atendidos até o peso de 20 kg, enquanto os gatos, machos e fêmeas, serão atendidos de todos os pesos. É imprescindível que cães estejam com guias e os gatos em caixa de transporte. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatório.

Até o final do ano serão realizadas cerca de 1.300 castrações em cães e gatos. Os próximos mutirões serão realizados ao longo do mês de setembro e outubro, e vão atender diferentes regiões do município. O investimento é de R$ 300 mil.

Confira as próximas datas:

07/09 Águas Claras, Brusque

Rua Santa Cruz, n°117

CEP 88353 – 600

Rua Santa Cruz, n°117 CEP 88353 – 600 28/09 Limeira Baixa, Brusque

Rua Alberto Muller, n° 1230

CEP 88352-468

Rua Alberto Muller, n° 1230 CEP 88352-468 19/10 Steffen, Brusque

Rua Max Rodolfo Steffen, n°177

CEP 88355-250

Rua Max Rodolfo Steffen, n°177 CEP 88355-250 20/10 Dom Joaquim, Brusque

Rua Ludovico Merico, n°52

CEP 88359-240

Leia também:

1. Frio em Santa Catarina: veja como São Joaquim exibiu belezas congeladas sob -6,4°C

2. Brusque FC e Unifebe assinam contratos e oficializam parceria

3. Obras de passarelas e novo retorno na rodovia Antônio Heil serão licitadas

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (12 a 13/08)

5. Minimercado é aberto dentro de condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: