Obras de passarelas e novo retorno na rodovia Antônio Heil serão licitadas

A construção de duas passarelas, um novo retorno e elevado na rodovia Antônio Heil (SC-486) será licitada. As obras ficarão a cargo da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE).

As passarelas serão construídas nos quilômetros 5 e 11. Já o novo retorno será no km 18, no sentido Itajaí a Brusque. Por fim, o elevado será feito no km 20. “São obras importantes e que vão dar mais segurança e conforto aos usuários”, diz a SIE em nota.

Alças de acesso à BR-101

Além disso, a pasta também afirma que o edital para definição da empresa que fará as alças de acesso no entroncamento da BR-101 com a Antônio Heil está na praça.

No dia 23 de agosto, a obra será aberta a licitação da obra e a SIE terá conhecimento das empresas que enviaram propostas.

Duplicação da rodovia Antônio Heil

Ainda é dito pelo SIE que a obra de duplicação da rodovia Antônio Heil, fora a intersecção com a BR-101, foi concluída conforme o projeto.

“A obra não está inconclusa. O trecho da BR-101 até Brusque, a rodovia Antônio Heil, foi executado rigorosamente conforme o projeto. O que não foi executado foi porque a população não deixou fazer à época. Em Brusque, estava prevista a separação de duas pistas com as estruturas New Jersey, que são as barreiras rígidas. Não foi permitida a colocação por pressão popular”, diz a pasta.

Outra situação que está sob análise da secretaria, em conjunto com outras instituições, é o trevo alemão. De acordo com a SIE, a construção foi feita por pressão da comunidade.

“Trevo alemão em pista dupla não encontra respaldo nas normas que regem as obras rodoviárias”, afirma a pasta.

“Já a rodovia em si, foi toda executada segundo padrões e normas adotadas na legislação brasileira, da ABNT e no DNIT. Foram seguidas rigorosamente as normas de traçado, dimensionamento de pavimento e sinalização”, finaliza a nota.

