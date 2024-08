Evento Cultural Polonês acontece em Brusque na próxima semana; confira a programação

O 15º Evento Cultural Polonês acontecerá no sábado e domingo, 24 e 25, na Paróquia São Luiz Gonzaga, em Brusque. O evento contará com comidas típicas, shows musicais e apresentações folclóricas.

A abertura acontecerá no sábado no anfiteatro da paróquia, às 19h. Além disso, no mesmo horário, acontecerá a apresentação do grupo folclórico polonês Wisla. Já às 20h o público poderá conferir o recital de piano com o músico polonês Artur Dutkiewicz.

Partindo para o domingo, às 9h, haverá a missa em ação de graças pelos 155 anos da imigração polonesa no Brasil. A celebração também será na paróquia.

Às 10h30, o grupo Wisla irá se apresentar novamente. Já às 12h, haverá o almoço com comidas típicas e serviço completo de bar. Além disso, haverá música ao vivo com Liriane e Weseli Musikanten.

Autoridades presentes

Algumas autoridades já confirmaram presença no evento, são elas a prefeita de Gmina Popielów/Stare Siolkowice, Sybilla Stelmach, além do vice-prefeito, Artur Kanzy-Budzicz; a presidente do Conselho Comuna de Gmina Popielów, Joanna Widacha-Cichón; e o ex-Cônsul da República da Polônia em Curitiba (PR), Marek Makowski.

Voucher alimentação

O posto WDCom será o ponto de venda de voucher alimentação para o evento. Ele está localizado em três endereços:

Rua Blumenau, número 240, Steffen

Rua Maximiliano Furbringer, número 245, Souza Cruz

Rua Davi Hort, número 529, Dom Joaquim

