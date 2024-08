Nesta terça-feira, 13, Santa Catarina despertou sob um cenário típico de frio rigoroso, diante da geada se estendendo amplamente, cobrindo os campos da Serra catarinense e atingindo quase todo o estado.

*Veja a galeria de fotos no fim desta edição

As paisagens se transformaram sob um manto branco, encantando e impressionando a todos com a beleza imponente do inverno rigoroso.

O frio de São Joaquim

Em São Joaquim, os termômetros então registraram impressionantes -6,4°C, convertendo a cidade em um verdadeiro cenário congelado.

As árvores do Centro da cidade foram adornadas com estalactites de gelo formadas pelo uso de aspersores, criando um visual inusitado e encantador.

Flores congeladas, bonecos de geada e campos brancos, acompanhados pelo silêncio do frio, marcaram o início desta terça-feira, provocando um misto de admiração e desconforto entre moradores e visitantes.

O frio pela Serra catarinense

Urupema, conhecida pelo rigor do seu inverno, também registrou a mesma temperatura de -6,4°C. O frio marcante congelou a paisagem, oferecendo uma visão rara e impressionante.

Bom Jardim da Serra alcançou a mínima de -7,5°C na localidade da Terra do Gelo, sendo o índice mais baixo de todo o estado, conforme registrado pela Keiser Estações.

Embora a geada tenha conferido uma beleza única à região, ela também destaca os possíveis impactos do frio extremo nas lavouras e na vida diária dos habitantes.

Apesar disso, a paisagem gelada da Serra catarinense, especialmente em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema, continua a atrair turistas e fotógrafos, em busca de eternizar a singularidade deste fenômeno natural.

As imagens capturadas por Mycchel Legnaghi, do portal São Joaquim Online, você pode conferir logo após os anúncios.

Elas ilustram de forma perfeita o cenário gelado que marcou o amanhecer desta terça-feira, evidenciando a força do inverno na região e a beleza que ele proporciona.

Galeria após anúncios

É com grande satisfação que o Blog do Ciro Groh apresenta os parceiros comerciais que tornaram esta matéria possível.

Os nomes de cada um deles estão listados nos banners abaixo. Clique em cada um e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Veja as incríveis fotos de Brusque antecedendo ao reforço do frio

2. VÍDEO – Pilates na Praça então esquenta manhã gelada em Botuverá

3. Brusque sob 1,4°C: veja como a cidade então acordou no amanhecer mais gelado de 2024

A beleza do frio em fotos

Vamos concluir esta pauta com uma deslumbrante galeria de imagens, que capturam a beleza congelante de São Joaquim nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.

A seleção de fotografias retrata o impacto do frio intenso na cidade.

*Imagens cedidas por Mycchel Legnaghi, do portal São Joaquim Online >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK