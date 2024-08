O primeiro jogo oficial do estádio Augusto Bauer não terá nem o Carlos Renaux, nem o Brusque: Barra e Criciúma se enfrentam no Gigantinho às 19h30 desta segunda-feira, 19, no jogo de volta da final do Campeonato Catarinense Sub-20.

A inauguração foi realizada em um evento neste sábado, 10, com jogos festivos de futebol amador e ex-jogadores do Carlos Renaux e do Paysandú. Após a eliminação na segunda fase da Série B do Catarinense, o Renaux só volta a campo em 2025.

O Brusque, por outro lado, depende principalmente da instalação e vistoria completa das arquibancadas e demais estruturas metálicas na lateral do campo, paralela à arquibancada principal. As arquibancadas metálicas são necessárias para que o estádio chegue à capacidade mínima para receber jogos da Série B: 6 mil torcedores sentados.

Atualmente, o quadricolor faz apenas treinos no estádio. As datas estimadas para o retorno do Brusque ao Augusto Bauer já foram abril, maio, o jogo contra o Paysandu (24/07) e, mais recentemente, a partida contra o Coritiba, que está confirmada na Ressacada, marcada para as 16h deste domingo, 18.

“Infelizmente não vamos conseguir. Vamos trabalhar muito forte, muito forte mesmo, para que possamos, contra o Sport Recife, trazer este jogo aqui para Brusque. Ainda não é certo, falta muita coisa. Estamos todo dia aqui. O pessoal do Carlos Renaux trabalha muito forte”, comenta o vice-presidente do Brusque, Carlos Beuting.

