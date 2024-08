Ciclista de 17 anos morre após ser atropelado por caminhão em Araquari

O ciclista Erick Bispo de Almeida, de 17 anos, morreu após um acidente com um caminhão em Araquari. O acidente aconteceu na tarde da segunda-feira, 17.

Segundo a Prefeitura de Araquari, Erick integrava a equipe de vôlei do projeto Araquari Campeã. O velório do jovem acontece na capela mortuária de Araquari.

O acidente

Erick conduzia uma bicicleta que colidiu com um caminhão entre as ruas Jabuti e Afonso Tanseh, no bairro Itinga.

A prefeitura informou que, por se tratar de uma via em declive próxima a uma curva, o Código de Trânsito Brasileiro não recomenda a colocação de lombadas físicas. A via tem placas de sinalização de 40 km/h.

Ainda conforme a prefeitura, pelas imagens das câmeras de monitoramento, o jovem descia o morro de bicicleta, não conseguiu concluir a curva e colidiu com o caminhão que transitava em baixa velocidade.

O motorista parou para prestar socorro. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas o jovem não resistiu. “Erick era considerado um menino educado, alegre e companheiro”, afirmou a Prefeitura de Araquari em nota.

