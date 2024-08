Os moradores de Brusque, que precisaram sair cedo de casa nesta terça-feira, 13, tiveram que enfrentar o amanhecer mais gelado de 2024. Vestidos com casacos pesados, cachecóis e toucas, todos tentavam se proteger do frio intenso, que marcou o início do dia.

No bairro Limeira Alta, a temperatura mínima registrada foi de apenas 1,4°C, enquanto no Centro da cidade os termômetros chegaram a 5,2°C.

Este cenário rigoroso de inverno trouxe a formação de geada nas áreas rurais.

A foto abaixo, enviada pelo colaborador João Mafra, residente no bairro Cedro Alto, ilustra como o dia começou no interior de Brusque, sob a geada pintando a paisagem de branco.

O frio pela região de Brusque

Mas o frio e a geada não foram exclusividades de Brusque. Toda a região do Vale do Itajaí sofreu com as baixas temperaturas.

Em Guabiruba, o bairro Aimoré pontuou o menor índice do município, com 1,2°C, e também apresentou geada intensa.

Em Botuverá, as temperaturas chegaram a 1,3°C no bairro Ourinho, igualmente tendo a paisagem pintada de branco pelo gelo.

Vídeo

Confira o vídeo enviado pelo colaborador Josimar Paulini, que capturou a geada na manhã desta terça-feira, no bairro Ribeirão Porto Franco, em Botuverá.

Abaixo de zero

No Alto Vale, os municípios de maior altitude registraram valores ainda mais impressionantes.

A fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, iniciou o dia com incríveis -2,8°C, o que tornou este amanhecer o mais gelado de toda a região no Vale do Itajaí.

Em Presidente Nereu, a terça-feira também começou com temperaturas abaixo de zero, registrando -0,8°C.

A paisagem amanheceu coberta pelo branco característico da geada, criando um cenário típico de inverno rigoroso.

Números do frio

A seguir, apresentamos o levantamento completo das temperaturas mínimas registradas no amanhecer desta terça-feira em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

O destaque fica por conta da fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que registrou a impressionante mínima de -2,8°C. Confira os números finais desta apuração.

Frio prossegue em Brusque

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, vamos agora abordar a previsão do tempo, que então traz excelentes notícias para os entusiastas do frio.

De acordo com as últimas análises feitas pelo meteorologista Piter Scheuer, as baixas temperaturas devem continuar impactando, principalmente, as noites e madrugadas em Brusque e região na sequência desta semana.

O período diurno também segue sendo afetado, com máximas dificilmente ultrapassando os 20°C, ou apenas ligeiramente acima disso.

Conforme Scheuer, esse clima de inverno seco e rigoroso ainda será sentido pelos moradores de todo o Vale do Itajaí até a sexta-feira, 16.

Frio seco

Em relação às condições do tempo previstas, o meteorologista antecipa um cenário seco, com o sol predominando e seguindo pela segunda quinzena de agosto adentro.

Portanto, para quem planeja atividades externas, seja trabalho ou lazer, poderá então contar com uma condição amplamente favorável.

No entanto, é importante lembrar que os casacos e cobertores mais pesados continuarão a ser itens indispensáveis ao longo desta semana, conforme avalia Scheuer.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Aymoré em Guabiruba/Fotos: Juliana Missfeldt >>

