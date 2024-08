Identificado motociclista que morreu em acidente com carro em Blumenau

Foi identificado como Silverio Strey, de 44 anos, o motociclista que morreu na manhã da última segunda-feira, 12, após uma colisão com carro em Blumenau.

O sepultamento da vítima aconteceu em Timbó. Mais informações não foram divulgadas.

Acidente

Um carro, Kia Soul preto, colidiu com uma motocicleta, Yamaha XTZ branca, por volta das 6h, conforme o relatório do Corpo de Bombeiros Militar.

Silverio foi encontrado pelos bombeiros deitado na via com diversas lesões graves. Ele estava usando capacete, mas morreu no local.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. O motorista do carro, de 71 anos, não sofreu ferimentos.

