O frio intenso que tem dominado os termômetros, trazendo madrugadas geladas e tardes amenas em Brusque durante grande parte deste mês de agosto, começa a dar sinais de recuo com a chegada da segunda quinzena.

(O amanhecer gelado desta quarta-feira traduzido em números e imagens você confere mais adiante)

No entanto, isso não significa uma ausência total de baixas temperaturas noturnas à vista, mas, sim, uma diminuição dos reflexos do clima de inverno rigoroso que tem prevalecido até agora.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, então nos forneceu gentilmente um boletim informativo com detalhes abrangentes sobre o tema.

Confira as informações do profissional na nota, exposta logo após a foto.

O frio e a quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

As informações contidas neste boletim visam informar os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, sobre o frio rigoroso predominante em grande parte de agosto.

Começamos destacando esta quarta-feira, que trouxe mais uma madrugada e amanhecer gelados, com temperaturas até negativas em cidades da região.

Podemos antecipar que o clima de inverno continuará dominando os termômetros ao longo do dia, com a tarde provavelmente não excedendo muito a casa dos 20°C, sugerindo o uso contínuo de casacos.

Em relação às condições do tempo, quem planeja atividades ao ar livre pode contar com boas notícias, pois não há previsão de chuva.

Portanto, esta quarta-feira ainda promete manter as características do clima frio, que têm prevalecido nos últimos dias.

Frio com recuo à vista

Ao avançar na projeção, os modelos meteorológicos começam a indicar um recuo no padrão de frio intenso, já com a chegada da segunda quinzena de agosto.

Assim, o período noturno, embora ainda frio, não será tão gelado como até agora, sob mínimas acima de 10°C, possivelmente entre 13°C e 14°C em algumas cidades, já a partir da madrugada de sexta-feira.

As tardes, por sua vez, tendem a apresentar um relativo aquecimento, com temperaturas podendo exceder os 25°C.

Para quem planeja atividades ao ar livre, o tempo seco deve continuar prevalecendo nos próximos seis a sete dias, contando a partir desta quarta-feira.

Essas informações são baseadas nas mais recentes projeções dos simuladores meteorológicos e continuaremos monitorando as condições do com atenção.

*Com informações: Climaterra

Frio em números

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer gelado de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores, mostrando a intensidade do frio sob ampla formação de geada.

As fotografias capturam a serena beleza invernal do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 19

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 23

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Aymoré em Guabiruba/Fotos: Nany Fernandes Reis >>

1 de 8

*Aymoré em Guabiruba/Fotos: Juliana Missfeld >>

1 de 6

