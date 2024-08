Filme de mistério, “Armadilha” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

Armadilha, com direção e roteiro por M. Night Shyamalan, segue Cooper (Josh Hartnett) e sua filha adolescente. Ambos estão em um show de música pop quando Cooper percebe a presença excessiva de policiais ao redor e isso o deixa inquieto.

Rapidamente, ele consegue descobrir com a equipe que trabalha no local, que ambos estão no epicentro de uma armadilha montada para capturar um serial killer. O que deveria ser uma noite de diversão entre pai e filha, se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência.

Entretanto, a verdade é que Cooper está fugindo dele mesmo. O filme acompanha a angustiante jornada de Cooper e sua filha enquanto são perseguidos implacavelmente, com uma trilha sonora que intensifica cada momento de suspense e adrenalina.

Entre reviravoltas chocantes e confrontos emocionais, eles precisam encontrar uma maneira de desvendar o plano do assassino e sair vivos dessa situação desesperadora.

Armadilha está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

DIVERTIDA MENTE 2 (3D)

Dublado / 15h

MEU MALVADO FAVORITO 4 (3D)

Dublado / 17h30

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 20h

Legendado / 20h (apenas nos dias 15, 18 e 21 de agosto)

CINE GRACHER 2

OS INSEPARÁVEIS

Dublado / 16h

ARMADILHA

Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 18h30

CINE GRACHER 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

BODERLANDS

Dublado / 17h

Legendado / 21h (apenas nos dias 8 e 13 de agosto)

ALIEN: ROMULOS

Dublado / 20h

Legendado / 20h (dia 15 de agosto)

CINE GRACHER HAVAN 1



ALIEN: ROMULOS

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Legendado / 21h15 (apenas dia 18 e 21 de agosto)

CINE GRACHER HAVAN 2

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30, 18h (apenas no dia 8) e 18h30

DEADPOOL E WOLVERINE

Dublado / 18h (apenas no dia 15), 17h, 20h (apenas nos dias 19 e 20) e 21h (nos dias 15, 16, 17 e 18)

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 17h30 e 20h30

