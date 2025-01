Brusque Basquete tem participação confirmada no Brasileiro CBB

O Brusque Basquete/KTO disputa o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) pelo sexto ano consecutivo: a competição começa em 20 de março, com previsão de final em 20 de junho. Apenas seis equipes de dois estados participam, fazendo desta a edição mais enxuta desde a criação, em 2019.

Além do Brusque Basquete, participam outras duas equipes de Santa Catarina e três de São Paulo: Apab Blumenau, Joaçaba, Osasco-SP, Santos e Tatuí-SP. O campeonato será disputado em turno e returno. É a primeira vez que o Joaçaba participa.

Os dois melhores times passam às semifinais, no chamado Final Four. As quatro restantes fazem confrontos eliminatórios para definir os outros dois semifinalistas. Tabela e outras informações serão publicadas nas próximas semanas pela CBB.

As transmissões dos jogos são de propriedade dos clubes, que detêm o direito de transmitir em seus respectivos canais oficiais, além da CBB TV no YouTube. Será a sexta edição do Brasileiro desde o retorno em 2019, e o Brusque Basquete participou de todas elas. Apenas em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a competição não foi realizada.

O Basket Osasco é o atual campeão e vai em busca do bicampeonato. Desde 2019, Ponta Grossa-PR, União Corinthians-RS, São José-SP e Cruzeiro conquistaram o título.

O Brusque Basquete chega à temporada 2025 com o título da Copa Santa Catarina o ouro nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) do ano anterior. É o atual vice-campeão catarinense, perdendo a final para a Apab Blumenau no último lance.

Brusque e o Brasileiro CBB

Na temporada de estreia, o Brusque Basquete ficou no quarto lugar de um grupo único com oito equipes. No Final Four, foi eliminado pelo Cravinhos-SP. Em 2021, após o quarto lugar na Conferência Hélio Rubens Garcia, o time brusquense eliminou o Anápolis Vultures-GO por W.O. nas oitavas de final. Caiu nas quartas, contra o União Corinthians-RS, que se sagraria campeão.

Na edição seguinte, a classificação foi obtida novamente no quarto lugar da sua conferência, com eliminação para outro time que conquistaria o título no final: o São José-SP.

A melhor campanha foi obtida em 2023. Na primeira fase, o Brusque terminou como líder da Conferência Chuí, com sete triunfos e um único revés. Nas quartas de final, venceu a Liga Sorocabana fora de casa por 62 a 50. Decidindo na Arena Brusque, a equipe sofreu derrotas por 62 a 55 e 61 a 56 na série melhor de três.

Em 2024, passando por reformulação, o time brusquense foi o lanterna da Conferência Sérgio Macarrão e, portanto, o único eliminado da competição na primeira fase.

O campeonato

O Brasileiro CBB começou em 2019, com oito equipes. Este número cresceu para 12 em 2021 e para 14 em 2022. Em 2023, 10 times disputaram o campeonato. Em 2024, nove clubes participaram. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia já tiveram representantes.

Em 2019, a competição foi colocada enquanto terceira divisão do basquete nacional. De 2021 a 2023, era tida como a segunda divisão, com direito a vaga no Novo Basquete Brasil (NBB). A partir de 2024, o Brasileiro CBB é um campeonato totalmente separado do NBB.

